MILAN Report allenamento

Rossoneri pronti negli spogliatoi dopo la colazione questa mattina a Milanello per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato in programma venerdì 1° settembre all’Olimpico dove il Milan affronterà la Roma.

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare per poi uscire sul campo ribassato dove il gruppo ha svolto alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni tecniche, prima di focalizzarsi sul possesso palla. La sessione è proseguita con la fase tattica e infine con la consueta partitella su campo ridotto.

Domani la conferenza alle 13.00 di Pioli

FONTE: acmilan.com/it