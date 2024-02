Milan, report sull’allenamento: Kalulu sempre più vicino al rientro

Pierre Kalulu sembra aver superato l’infortunio al tendine del retto femorale sinistro che costrinse, lo scorso novembre, il francese ad operarsi. Il giovane difensore del Milan ha manifestato la volontà di recuperare il prima possibile, anche accelerando i ritmi, come trapelato dalla seduta d’allenamento di oggi a Milanello.

Milan, buone notizie per Pioli: torna Kalulu

Secondo la redazione di MilanNews.it, dopo quattro mesi dall’ultima volta, Kalulu ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo.Buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli, ritrovano una pedina importante per la difesa Rossonera. Quest’ultimo reparto vive una crisi profonda, ben 31 i gol subiti dal Milan, statistica che la rende la peggiore difesa tra le prime undici squadre del campionato. Situazione sicuramente condizionata dai tanti infortuni oltre che da un atteggiamento troppo rinunciatario.

Stefano Pioli ha il dovere di rimediare il prima possibile alle grandi lacune lasciate dalla sua squadra e la rapidità di Kalulu potrebbe essere un fattore decisivo per un cambio di approccio quantomeno necessario.