Milan, il punto sui rientri: Thiaw in campo a breve, per Tomori e Kalulu serve tempo

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in casa Milan si fa il punto sui rientri. Il primo vicino a rientrare dovrebbe essere Malick Thiaw, con il centrale tedesco pronto a tornare in campo fra una ventina di giorni per essere poi di nuovo a disposizione di mister Pioli.

Milan, la situazione di Tomori e Kalulu

Per gli altri due centrali invece, il discorso cambia, questo perché Fikayo Tomori è ai box per una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro rimediata lo scorso 22 dicembre contro la Salernitana; mentre Pierre Kalulu si è infortunato il 29 ottobre nel match contro il Napoli dopo essersi procurato una lesione del tendine retto femorale sinistro. Secondo il quotidiano per i due ci vorrà ancora un pò di tempo, con il rientro che dovrebbe essere previsto per il mese di marzo.