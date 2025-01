Milan, rimonta da tre punti (3-2)

San Siro fa da sfondo alla sfida tra Milan e ParmaIl Milan affronta questa partita dopo la vittoria europea per 1-0 contro il Girona, un risultato che ha permesso alla squadra di Conceição di rientrare tra le prime otto della Champions League, con buone probabilità di qualificazione diretta agli ottavi. Tuttavia, in Serie A, i rossoneri hanno ottenuto solo una vittoria nelle ultime tre: il 2-1 inflitto al Como. A questi risultati si aggiungono un pareggio per 1-1 contro il Cagliari e la pesante sconfitta per 2-0 contro la Juventus della scorsa settimana.

Il Milan vince in rimonta

Il Parma, invece, dopo una serie di sconfitte, ha ripreso a fare punti. Ha raccolto pareggi contro Torino e Venezia, ma l’ultima vittoria risale al 28 dicembre, giorno del successo casalingo per 2-1 ai danni del Monza.

Il Milan ha iniziato a spingere troppo tardi, concedendo al Parma oltre 20 minuti di predominio e lasciando agli ospiti la possibilità di passare meritatamente in vantaggio dopo 24′: pallone profondo verso Cancelleri che sfrutta lo scivolone di Theo Hernandez e dopo essere rientrato sul sinistro batte Maignan con un preciso rasoterra sul secondo palo. Una fiammata dei rossoneri ha portato Morata a segnare, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Al 35′ il diavolo conquista un calcio di rigore: sugli sviluppi da corner Suzuki carambola su Pavlovic e Abisso indica subito il dischetto. Dagli undici metri va Pulisic che non sbaglia e fa 1-1. Nel finale di primo tempo il nervosismo è salito alle stelle, culminato nell’ ammonizione di Fofana che, diffidato, sarà assente in occasione del derby, I rossoneri faticano a superare il solido muro difensivo centrale del Parma, con Morata fin troppo isolato. Dal canto suo, il Parma è stato poco efficace sotto porta: nonostante le numerose occasioni create nei pressi dell’area avversaria, è mancata la concretezza nelle combinazioni offensive. Si va a riposo sul parziale di 1-1.

Milan-Parma, il tabellino

Milan-Parma 3-2

Milan (4-3-3): Maignan 6,5; Calabria 5,5 (33′ st Jovic 5,5), Gabbia 6, Pavlovic 7, Hernandez 4,5 (1′ st Bartesaghi 6,5); Musah 5,5, Fofana 6 (12′ st Chukwueze 6), Reijnders 6,5; Pulisic 6,5, Morata 5 (12′ st Abraham 5,5), Leao 5 (1′ st Bennacer 5).

Allenatore: Conceiçao 6

Parma (4-2-3-1): Suzuki 6; Delprato 6,5, Vogliacco 5,5, Valenti 5,5, Valeri 6; Hernani 6,5 (24′ st Haj Mohamed 6), Sohm 6; Man 6 (24′ st Almqvist 6), Cancellieri 7 (38′ st Hainaut 5,5), Mihaila 6 (33′ st Lovrik 5,5); Djuric 5,5 (24′ st Camara 6,5).

Allenatore: Pecchia 6

Arbitro: Abisso

Marcatori: 24′ Cancellieri (P), 38′ rig. Pulisic (M), 35′ st Del Prato (P), 45’+2 st Reijnders (M), 45’+5 st Chukwueze (M)

Ammoniti: Pavlovic (M), Vogliacco (P), Sohm (P), Fofana (M), Del Prato (P), Haj Mohamed (P), Hainaut (P)

Espulsi: