La dirigenza rossonera vuole chiudere la questione rinnovi il prima possibile. Dopo che Maldini e Massara hanno prolungato i contratti di Kjaer e Saelemaekers ma soprattutto di Pioli, che oggi ha rinnovato fino al 2023 con opzione per un altro anno, i rossoneri vogliono blindare i contratti di Ismael Bennacer, Rafael Leao e Theo Hernandez, ambito da Psg e Manchester City.

Il terzino, classe 1997 ed ex Real Madrid attualmente percepisce 1,5 milioni di euro, cifra che il Milan vuole quasi triplicare per il suo miglior giocatore insieme a Ibrahimovic. Il giocatore francese ha raccolto 95 presenze in maglia rossonera, mettendo a segno 16 reti, media da non sottovalutare per un terzino.

Milan, ecco la proposta a Theo Hernandez

Maldini e Massara oltre al mercato pensano però anche a confermare quanto di buono fatto dai giocatori della rosa rossonera. In questi giorni infatti i due dirigenti hanno avuto diversi contatti con Quilon che rappresenta Theo Hernandez e lo hanno incontrato a Madrid il giorno di Atletico Madrid-Milan, gara vinta poi dai rossoneri.

La dirigenza rossonera, con il benestare di Gazidis hanno proposto al procuratore del giocatore francese una proposta ufficiale di rinnovo fino al 30 giugno 2026 con una base d’ingaggio fissa da 4 milioni più bonus, legati così come Pioli a obiettivi di squadra e individuali, facilmente raggiungibili.