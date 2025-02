Dopo gli ultimi errori, la domanda che oggi serpeggia a Casa Milan è la seguente: Maignan è il portiere giusto su cui puntare per le prossime quattro stagioni?

Mike Maignan è stato il protagonista in negativo della serata del Milan, ma le serate negative accadono a tutti. Il francese, attualmente con la fascia di capitano al braccio è confermato come uno dei leader della rosa guidata da Conceiçao. L’estremo difensore è vicino al rinnovo con il club rossonero.

Milan, portiere giusto su cui puntare nelle prossime 4 stagioni?

Mike Maignan non sta attraversando un grande periodo. Non solo il gol di Diao del Como e l’errore contro il Cagliari, sono seguiti l’errore contro la Juventus, e quello di ieri sera contro il Feyenoord, sbaglio che ha regalato la vittoria agli olandesi. Al momento il Milan si sta interrogando sul valore del suo numero uno, proprio adesso che la trattativa per il rinnovo del contratto è entrata nella fase finale.

Tra pochi mesi, il prossimo luglio, il francese spegnerà le 30 candeline, attualmente legato al Milan da un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Le due parti nelle scorse settimane sono giunte a un accordo per tre ulteriori stagioni con incremento dell’ingaggio: cinque milioni di euro netti l’anno più bonus.

In virtù degli ultimi errori, a Casa Milan impervia una domanda, ed è la seguente: Maignan è il portiere giusto su cui puntare per le prossime quattro stagioni?

Un dubbio che si scioglierà nelle prossime settimane.