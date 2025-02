Curioso retroscena sulla conferenza di Sergio Conceicao. Dopo la sconfitta in casa del Feyenoord nel match d’andata del playoff di Champions League, l’allenatore del Milan Sergio Conceiçao ha mostrato delusione.

Milan, Conceicao lascia la conferenza stampa stizzito

Un brutto Milan quello di Conceicao e, per quanto fatto in campo dai suoi calciatori, al di là dell’errore commesso da Mike Maignan che ha di fatto regalato il gol vittoria agli olandesi, mostra anche un pizzico d’ottimismo per quel che riguarda il discorso qualificazione. Effettivamente mancano ancora i 90 minuti del ritorno, sfida che è in programma tra una settimana a San Siro.

Il tecnico dei rossoneri ha lasciato la conferenza stampa del dopo match anzitempo. Il portoghese, visibilmente stizzito, ha fatto notare l’errore del Feyenoord, il quale non ha rispettato il protocollo UEFA parlando prima della squadra ospite. Il tecnico del Milan ha aspettato circa 20 minuti e ha fatto una conferenza di qualche minuto rispondendo a una sola domanda e rimarcando la mancanza di rispetto.

Il tecnico del Diavolo in realtà ha fatto notare già un certo nervosismo prima per una domanda fattagli da Fabio Capello nell’intervista su Sky e poi ha confermato il tutto nella conferenza nella sala stampa dello stadio che ha terminato dopo appena 30 secondi.