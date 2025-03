Tra i tanti dubbi sul futuro del Milan c’è anche quello che riguarda il portiere: Mike Maignan. Il quesito numero uno è se tornerà a essere Magic, meritandosi il rinnovo, oppure è il caso di investire su un nuovo portiere. I prossimi due mesi saranno decisivi.

Milan, pausa di riflessione per il rinnovo di Maignan

Il portiere francese è passato dall’essere uno dei protagonisti della vittoria del campionato 2022 a quest’anno dove ha messo insieme molti errori che sono, spesso, anche costati cari per il risultato. Un decrescendo negli anni anche a causa di diversi infortuni muscolari.

In realtà le parti sono da mesi d’accordo per un prolungamento fino al 30 giugno del 2028 con opzione per il 2029 a 5 milioni di euro più bonus ma in questo momento sia Maignan che il Milan si sono presi una pausa di riflessione per valutare meglio la situazione. Una sorta di sospensione in considerazione della divergenza di opinioni rispetto al contratto. L’esito della trattativa non è scontato. Se la divergenza di visione non dovesse essere superata Maignan verrebbe ceduto in estate per centrare un obiettivo tra i pali alla portata del club il migliore sula piazza.