Milan, ritorno di fiamma per Demiral | Intesa da trovare

Merih Demiral torna nei pensieri del Milan. In queste ore Stefano Pioli ha sottolineato come serva un difensore ai rossoneri, con il ds Moncada che vuole correre ai ripari e starebbe pensando al calciatore dell’Al-Ahli ed ex Juventus.

Il Milan torna a pensare a Demiral | I dettagli

Trattativa non semplice però perchè il Milan vorrebbero prenderlo in prestito secco fino a giugno mentre il club arabo vorrebbe cederlo per monetizzare del denaro. Il nome di Demiral si va ad affiancare anche a quello di Brassier. Questo è quanto riportato da Sky Sport.