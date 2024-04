Milan-Roma, due squadre all’attacco | Statistiche e probabili formazioni

Un'analisi tattica sugli sviluppi della sfida tra Milan e Roma valida per i quarti di finale di UEL. Statistiche e probabili formazioni in chiusura.

E’ tutto pronto per il derby italiano in UEL tra Milan e Roma. Si affrontano due delle squadre ad aver segnato di più in questa stagione, in una sfida che promette spettacolo. Il tema fondamentale da capire sarà proprio questo. L’Europa, e in particolare le partite ad eliminazione diretta, sono un contesto in cui ogni gol può fare la differenza. Pioli e De Rossi questo lo sanno e sarà da vedere se imposteranno la partita delle loro squadre in questo senso o se proveranno a giocare la partita a viso aperto, lasciando spazio alla qualità offensiva e allo spettacolo.

Il tema tattico del match: possesso palla e blocchi bassi o capovolgimenti di fronte continui?

La questione è proprio questa, vedere se le due squadre avranno preparato la partita sui rapidi capovolgimenti di fronte palla al piede, in cui soprattutto il Milan eccelle per velocità e capacità tecniche, in particolare con Leao, o se, trattandosi della sfida di andata, le compagini proveranno a ragionare di più col pallone tra i piedi per non scoprirsi troppo alle contro-offensive degli avversari.

La Roma teme la velocità di Leao e di Theo Hernandez sulla sinistra, ma occhio a sottovalutare il Milan nelle altre zone di campo. La squadra di Pioli ha conoscenze per giocare in tutte le zone di campo offensive e ha la qualità per far male in ogni modo, con Pulisic, Giroud, Loftus Cheek che garantiscono, insieme a Leao, un assortimento di caratteristiche notevole. Vedremo quali saranno le scelte “difensive” di De Rossi, in particolare quella dei due terzini. Celik sembra favorito su Karsdorp (nonostante i precedenti incroci con Leao siano stati persi dal turco) e a sinistra il ballottaggio Angelino-Spinazzola sarà risolto a ridosso della partita.

Al tempo stesso, anche la Roma in avanti può far paura. Il Milan ha ritrovato un’ottima condizione nei suoi uomini di maggior qualità e nel gioco offensivo, ma quest’anno concede molto in fase difensiva. I due centrali possono essere attaccabili, così come l’out di destra, con Calabria più di Florenzi a monitorare i movimenti di El Shaarawy. Il match si gioca però sull’out di destra della Roma e di sinistra del Milan, dove agiscono i migliori giocatori di entrambe la squadre.

Dybala può coprire su Theo Hernandez e Leao? Lo stesso De Rossi ha risposto

E di questo ne ha parlato ampiamente De Rossi nella conferenza stampa di ieri. L’apporto offensivo di Dybala sarà fondamentale per provare a passare il turno e mettere paura al Milan. E’ logico che in una partita del genere qualche rischio vada corso e De Rossi questo lo sa: sacrificare Dybala a recuperi troppo profondi vorrebbe dire perdere la sua lucidità offensiva e dare alla gara un’impostazione “negativa”, per non prenderle prima ancora di farne. E questo non sembra in linea con la mentalità di De Rossi: “Bisogna saper arrivare al momento giusto, sapersi muovere. Se uno ha la fortuna di allenare Paulo, deve chiedergli sacrificio e corsa, ma senza snaturarlo”.

E allora è il centrocampo la zona in cui tutto potrà decidersi. Le mediane delle rispettive squadre dovranno essere abili ad assorbire i movimenti degli attaccanti e dovranno faticare tanto in fase difensiva. Così potrà sprigionarsi tutta la qualità dei due attacchi.

Milan-Roma, le statistiche offensive delle due squadre e le probabili formazioni

E i due attacchi di qualità ne hanno tanta. Basti pensare ai gol segnati in stagione: 84 per i rossoneri, considerando tutte le competizioni, e 76 per i giallorossi, di cui 30 segnati dall’arrivo di De Rossi in poi. Il livello tecnico offensivo è altissimo, Dybala e Leao sono due giocatori da capogiro che possono decidere la partita in qualsiasi momento, così come i loro compagni di reparto, Lukaku e Giroud.

Da appassionati, non possiamo che sperare in una partita aperta, di qualità e intensità, come le due squadre sanno fare. Sarà uno scontro spettacolare, una sfida storica tra due squadre forti, con in palio la semifinale di Europa League.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-1-4-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandes; Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Reinjders, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Sportiello, Nava, Kjaer, Florenzi, Terracciano, Bartesaghi, Adli, Musah Zeroli, Chukwueze, Okafor, Jovic. Indisponibili: Kalulu, Mirante, Pobega. Squalificati: Tomori. Diffidati: Calabria, Maignan, Leao, Musah.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Angelino, Karsdorp, Aouar, Renato Sanches, Zalewski, Bove, Baldanzi, Abraham. Indisponibili: Azmoun, Hujsen, Kristensen. Squalificati: Ndicka. Diffidati: Cristante, Paredes, Spinazzola.