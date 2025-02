Conceição con il 4-3-3. In avanti possibile tridente composto da Pulisic e Leão ai lati di Abraham. In mezzo al campo Musah, Fofana e Reijnders. In difesa, davanti a Maignan, la coppia Tomori-Pavlović, supportati da Walker e Theo Hernández sulle fascia.

Confermato Rensch nella difesa giallorossa con Hummels e Ndicka. A centrocampo Koné e Paredes, sostenuti da Saelemaekers e Angeliño sulle corsie laterali. In attacco Dovbyk con Dybala e Pellegrini sulla trequarti.

Milan – Roma, le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Theo Hernández; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leão. All. Conceição.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.