Milan-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Derby italiano in Europa League che si prospetta un match ricco di emozioni. Milan e Roma si affrontano per la prima volta in una competizione UEFA e l’ultima volta che i giallorossi hanno sfidato un’italiana risale alla stagione 2014-15, quando persero con un punteggio aggregato di 4-1 con la Fiorentina. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN giovedì 11 aprile alle ore 21.

Probabili formazioni Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Llorente, Mancini, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi