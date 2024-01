Milan-Roma, probabili formazioni e dove vederla

A San Siro, si affrontano Milan e Roma, entrambe reduci dall’eliminazione in Coppa Italia, rispettivamente per mano di Atalanta e Lazio. Proprio per questo sia i rossoneri che i giallorossi non posso permettersi passi valsi per non aumentare il malumore dei tifosi. Entrambe le compagini in lotta per entrare in Champions League, saranno attese anche dallo spareggio di Europa League per continuare il percorso europeo in questa stagione. Gli uomini di Pioli, sono attualmente al 3° posto in classifica staccati 7 punti dalla Juventus seconda e 9 dall’Inter che occupa la vetta.

Nelle ultime gare di campionato i lombardi hanno messo in fila un pareggio e tre vittorie. I ragazzi di Josè Mourinho, non sono in linea con i proprio obbiettivi stagionali, in quanto attualmente occupano l’ottava posizione con 29 punti, a -4 dall’ultimo posto utile per entrare in Champions League. Nelle ultime gare di serie A, i capitolini hanno messo in fila due sconfitte un pareggio e una vittoria. Nel precedente della scorsa stagione, fini 2-2 con i giallorossi che agguantarono il pari grazie ad un gol di Abraham nel finale di partita. La partita con fischio di inizio alle 20.45 sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All: Pioli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. All: Mourinho