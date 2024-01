Milan, scatta il toto allenatore | Duello per la panchina rossonera

Il Milan guarda avanti, a fine stagione salvo sorprese ci sarà un cambio alla guida tecnica dei rossoneri. La parentesi Pioli sembra arrivata ormai al capolinea, chi al posto dell’allenatore tricolore? Pioli ha regalato al Milan lo scudetto, ma l’avventura dell’allenatore sembra ormai ai titoli di coda, in casa milanista si pensa al futuro.

Il Milan pensa a Thiago Motta o Conte

Per la panchina la prima scelta e il sogno sembrerebbe esser rappresentato da Thiago Motta, l’ex Inter ora allenatore del Bologna piace. Profilo giusto per le strategie rossonere, tecnico con ingaggio non troppo elevato, giovane e promettente. L’alternativa è Antonio Conte, probabilmente il sogno di Ibrahimovic. Il tecnico pugliese profilo nettamente differente da quello di Thiago Motta, allenatore che punta a vincere da subito, che ‘pretende’ una rosa di livello e giocatori pronti per vincere. Quale profilo sarà quello scelto dalla dirigenza milanista?