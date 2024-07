Il Milan ha intenzione di portare Samardic in rossonero. La dirigenza di Via Aldo Rossi dopo vari sondaggi ha deciso di procedere con la trattativa.

Milan, pronta l’offerta per Samardic

Samardzic per il Milan risulterebbe un investimento importante per l’organico, verrebbe principalmente usato da trequartista, ma può fare anche la mezzala o il regista. Tutto pronto per la prima proposta che il Milan intende presentare nelle prossime ore all’Udinese sarà di 15 milioni di euro. L’Udinese, però, chiede di più, alle altre società. come Lazio e Fenerbahce, che hanno chiesto il giocatore, i friulani hanno chiesto 10 milioni in più.

Il Milan ha anche l’idea di inserire una contropartita. L’ipotesi è quella dell’inserimento di una contropartita per abbassare la spesa economica per Samardic. L’idea, anche se non c’è nessuna conferma, è di inserire Pobega.

I prossimi giorni si preannunciano decisivi, con gli uomini di mercato rossoneri che incontreranno in prima battuta il padre e agente di Lazar Samardzic e successivamente, dopo aver ricevuto l’ok da parte dei diretti interessati, cercherà di raggiungere un’intesa sulla valutazione con l’Udinese.