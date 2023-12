La partita tra Milan e Sassuolo, in programma sabato sera a San Siro, si preannuncia come una sfida cruciale per entrambe le squadre. Il Milan, dopo un pareggio deludente contro la Salernitana, cerca di rimanere in lizza per il titolo, mentre il Sassuolo lotta per distanziarsi dalla zona retrocessione. La squadra di casa ha bisogno di una vittoria per mantenere viva la speranza di una sfida al titolo, mentre i visitatori cercheranno di sfruttare ogni occasione per aggiungere punti preziosi.

Milan-Sassuolo, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Milan è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.50 su snai e 1.54 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 4.75 mentre una vittoria del Sassuolo (segno 2) si trova anche quota 5.80. Ecco la comparazione quote di Milan e Sassuolo dei bookmakers:

Snai : Milan (1): 1.50 Pareggio (X): 4.75 Sassuolo (2): 5.75

: Gol Gol : Milan (1): 1.55 Pareggio (X): 4.79 Sassuolo (2): 5.80

: Sportbet : Milan (1): 1.54 Pareggio (X): 4.77 Sassuolo (2): 5.81

:

Momento Milan

Il Milan ha vissuto momenti di difficoltà nell’ultima partita contro la Salernitana, mostrando una preoccupante involuzione. Nonostante il vantaggio iniziale grazie a un gol di Tomori, che poi è uscito per infortunio, la squadra ha subito un black-out, permettendo alla Salernitana di ribaltare il risultato. Nel finale, è stato Jovic a salvare il Milan con un gol decisivo. Pioli continua a dover affrontare problemi legati agli infortuni. Contro il Sassuolo, la formazione difensiva sarà quasi obbligata, con Kjaer e Simic centrali e Calabria e Theo Hernandez sui lati. In attacco, si attendono prestazioni convincenti da Leao, Giroud e Pulisic.

Momento Sassuolo

Il Sassuolo continua il suo periodo difficile, perdendo in rimonta contro il Genoa. Il gol di Pinamonti non è bastato per mantenere il vantaggio, con il Sassuolo che ha perso intensità nel corso del match. L’assenza di Berardi è stata significativa e la squadra ha mostrato difficoltà nel gestire le fasi cruciali della partita. Dionisi, tuttavia, rimane vicino alla sua squadra. A San Siro, ritroverà Berardi dall’inizio, mentre Bajrami e Castillejo si contendono un posto da titolare. Thorstvedt adatterà il suo ruolo a causa dell’assenza di Boloca.

Milan-Sassuolo, analisi finale e consigli