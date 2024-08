Milan, si lavora per chiudere il colpo Vos | La situazione

Ibrahimovic sta spingendo per portare a Milano il classe 2005 e aumentare la qualità del centrocampo

Il Milan sta provando a chiudere un altro colpo per il centrocampo. L’obbiettivo degli ultimi giorni di mercato è Silvano Vos che ha stregato la dirigenza rossonera per qualità e fisicità con un ottimo potenziale in prospettiva.

Vos-Milan, agente al lavoro con l’Ajax

Il talento classe 2005 dell’Ajax potrebbe trasferirsi a Milano nelle ultime ore di calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’agente Pini Zahavi sta facendo da intermediario nella trattativa per strappare il miglior accordo con i Lancieri. I rossoneri vorrebbero chiudere su una cifra che si aggira sui 5 milioni di euro e c’è già l’accordo con il centrocampista sulla durata del contratto.