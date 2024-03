Milan-Slavia Praga, probabili formazioni e dove vederla

Andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, in programma a San Siro giovedì alle 21, tra Milan e Slavia Praga. I rossoneri, retrocessi della Champions League, hanno superato il Rennes nel doppio confronto dei play-off. Di fronte, i cechi dello Slavia Praga, primi nel Gruppo G della competizione, davanti alla Roma. Il match sarà trasmesso su DAZN, TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (252); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Milan-Slavia Praga, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. All. Pioli.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka. All. Trpišovský.