Milan, la strategia dei rossoneri per blindare Leao

Nonostante non stia attraversando una stagione over the top, Rafa Leao resta il giocatore più desiderato del Milan. Il portoghese, Theo Hernandez e Mike Maignan sono le punte di diamante di questa squadra e senza alcuna ombra di dubbio i rossoneri dovranno valutare con attenzione le offerte estive, prima di decidere su eventuali cessioni. Tuttavia, a differenza dei suoi compagni francesi, il Milan gode di un vantaggio importante con Leao, grazie al recente rinnovo contrattuale siglato nella passata stagione.

Milan, i rossoneri non vogliono liberarsi di Leao

L’accordo firmato con Leao offre una maggiore tranquillità ai rossoneri. Il numero 10 è legato al Milan fino al 2028 e, soprattutto, ha una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, un vero baluardo per il club di via Aldo Rossi. Tale clausola può essere attivata solamente nei primi 10 giorni di luglio. Tuttavia, il principale motivo di apprensione per il Milan arriva dal PSG: i francesi, consapevoli della partenza imminente di Mbappé verso il Real Madrid, stanno cercando freneticamente un suo sostituto.