Milan-Sparta Praga, Krunic: “Speriamo di vincere domani”

Rade Krunic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sparta Praga. Gara valevole per i gironi di Europa League, che andrà in scena domani sera alle 19 a San Siro.

Rade Krunic nasce come mezz’ala ed è questo il ruolo che preferisce rivestire, ma come egli stesso ha affermato: “Posso fare sia il trequartista che il mediano, con altre caratteristiche rispetto ad altri calciatori. Per me va bene qualsiasi ruolo, son sempre disponibile per il Milan“.

Dopo aver espresso il suo giudizio sul suo nuovo ruolo, Krunic esprime la sua opinione su quel che sarà il match di Europa League contro lo Sparta Praga. “Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che non abbiamo analizzato ancora bene, ma lo faremo tra oggi e domani. Non conosciamo così bene le squadre europee contro cui giochiamo in Europa League. In Serie A ci conosciamo tutti, più o meno. Questa è una differenza. Speriamo di vincere domani e partire subito bene in questo girone con 6 punti”.