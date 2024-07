Milan, Sportiello fuori per due mesi: spunta l’ipotesi Karius per sostituirlo

Considerata la gravità dell’incidente di Marco Sportiello, che dovrebbe assentarsi due mesi dopo aver riportato un infortunio alla mano sinistra, il Milan inizierà immediatamente la ricerca di un nuovo portiere per sostituire l’italiano per l’inizio della stagione.

Milan, i candidati per sostituire Sportiello

Il principale candidato per sostituire Sportiello è Simone Scuffet. Il Cagliari valuta il giocatore circa 3 milioni di euro, considerando che in Sardegna sta per arrivare Silvestri dall’Udinese, i sardi potrebbero decidere di cedere il 28enne italiano. Ciononostante, Scuffet non è l’unico portiere nell’orbita del Milan: secondo “La Gazzetta dello Sport” sono stati presi in considerazione anche l’ex giocatore del Newcastle e attuale free agent Loris Karius e l’ex Roma Rui Patricio.