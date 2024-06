Milan, spunta Abraham per l’attacco | Le ultime

Secondo il “Corriere della Sera” di questa mattina, la Roma, che punta a fare cassa con le cessioni, avrebbe offerto Tammy Abraham al Milan, che cercava un nuovo centravanti per Fonseca: il costo dell’operazione sarebbe di 25 milioni di euro più bonus.

Milan, proposto Abraham per l’attacco

Il giocatore inglese potrebbe beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita. Tuttavia, la reazione del Milan all’offerta della Roma è stata piuttosto indifferente, poiché Joshua Zirkzee rimane un obiettivo prioritario per i rossoneri nonostante le difficoltà nelle trattative con l’agente Kia Joorabchian. Per il club di via Aldo Rossi è la prima scelta e lo aspetterà almeno fino alla fine dell’Europeo.