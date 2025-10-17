Un Milan bellissimo in questo avvio di campionato, ma allo stesso tempo sfortunato. Una lunga serie di infortuni si sta abbattendo sulla formazione di Max Allegri. Dopo l’infortunio di Rabiot, il Milan deve registrare anche lo stop di Christian Pulisic.

Milan, stop di tre settimane per Pulisic

L’attaccante del Milan, che si era fatto male durante la sosta con la nazionale americana, ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Questa la prima diagnosi avuta dagli accertamenti di oggi. L’americano si ferma e sarà rivalutato tra circa dieci giorni, la brutta notizia è che rischia uno stop di tre settimane.

Una tegola pesante sulla testa di Allegri quella di Pulisic, che si infortuna durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia. L’ipotesi è che il giocatore potrebbe anche tornare per Parma-Milan dell’8 novembre ma, considerando che subito dopo ci sarà la pausa delle nazionali a cui seguirà una partita importante come il derby (23 novembre), è molto probabile che lo staff del Diavolo e Max Allegri agiranno con cautela e l’idea sarà quella di risparmiare di affrettare i tempi e preservare l’attaccante per il dopo-sosta. In questo modo il Milan avrà a disposizione il giocatore per l’importante derby della Madonnina.