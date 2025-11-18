Il Milan è già da tempo alla ricerca un nuovo attaccante sul mercato. I rossoneri hanno un forte interesse per Robert Lewandowski, in scadenza di contratto col Barcellona al termine di questa stagione.

Milan, nel mirino Lewandowski

L’attaccante polacco a giugno potrà svincolarsi a parametro zero con i blaugrana. Al Milan servirebbe con urgenza un nuovo centravanti, ma con Lewandowski l’operazione non è fattibile a gennaio per costi e volontà del calciatore. A giugno il discorso cambia, ci saranno nuove aperture.

Lewandowski è nel mirino di numerosi club, secondo Sky Sport in Germania ha già declinato l’offerta del Fenerbahce e ha escluso una partenza nel mercato di gennaio, ma non ha nascosto la volontà di continuare a giocare ad alti livelli. Il Milan resta alla finestra, anche se il vero ostacolo potrebbe essere l’ingaggio. L’attaccante dei catalani, intervistato da TVP Sport, lascia tutti con il fiato sospeso per i prossimi mesi: “A breve sarò pronto a decidere quale direzione prendere. Valuterò tutte le opzioni. Non so dove sarò o cosa vorrò fare tra qualche mese“. Il Milan spera.