Milan, sulla fascia destra si punta tutto su Cash | Ecco quanto chiede l’Aston Villa

Il Milan è molto attivo sul mercato in più reparti. A breve arriverà l’ufficialità di Paulo Fonseca come allenatore e il tecnico spinge per avere Matty Cash come terzino destro nella sua prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport l’ex allenatore del Lille avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza proprio l’esterno polacco.

Milan, 25 milioni di euro per ingaggiare Cash

Fonseca e la dirigenza sono già al lavoro per il mercato del Milan, e Cash sembra essere il profilo adatto per rinforzare il reparto degli esterni. L’Aston Villa per lasciarlo partire chiede 25 milioni di euro, cifra che i rossoneri sperano di poter abbassare anche per il fatto che gli inglesi per rientrare dai parametri della Uefa potrebbero vendere qualche loro pezzo pregiato della loro rosa.