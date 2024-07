Milan, svolta sul mercato: accordo con Fofana | Ora si tratta con il Monaco

Svolta per il mercato del Milan. Finalmente sembra essersi sbloccata la trattativa che porterebbe Youssouf Fofana a Milanello. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su X, il Milan avrebbe trovato un accordo con Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e della nazionale francese che ha accettato la proposta del club di via Aldo Rossi e vuole trasferirsi in rossonero.

Milan, Fofana ha detto sì: ora si cerca l’accordo con il Monaco

Alla fine di un Europeo dove Fofana si è messo in mostra con la sua Francia per le sue doti da centrocampista fisico in mezzo al campo, il Milan cerca lo sprint finale per portarlo in rossonero. Ora infatti, dopo l’accordo trovato con il giocatore, i dirigenti del Diavolo dovranno trovare un’intesa anche con la società monegasca che ha già rifiutato un’offerta da 30 milioni di euro da parte del Nottingham Forest.