Il Milan perde una grandissima occasione contro la Lazio. L’Inter aveva pareggiato contro la Dea e i rossoneri potevano ridurre lo svantaggio. Nulla di fatto, i rossoneri vanno ko all’Olimpico contro i biancocelesti. Quello che ancora fa discutere è il caos dopo la sostituzione di Rafa Leao.

Milan, ecco cos’è successo a Leao

Al 67° minuto della sfida contro la Lazio di ieri sera, Leao si è visibilmente irritato alla decisione dell’allenatore di sostituirlo. Il portoghese era già molto contrariato da Christian Pulisic, che in un paio di occasioni non era riuscito a trovare gli spazi per i suoi inserimenti, e se l’è presa con l’allenatore, Massimiliano Allegri. Quando il tecnico ha tentato di abbracciarlo, Leao ha respinto l’allenatore. Persino Mike Maignan è dovuto intervenire per cercare di calmare l’ex giocatore del Lille, ma senza molto successo. Non è la prima volta che Rafa si trova al centro di un incidente simile.

Cos’è successo nel dettaglio? Rafa Leao era visibilmente arrabbiato. Nel primo tempo è stato richiamato dallo staff di Allegri: da Landucci, ma anche da Magnanelli e Corradi più volte. Volevano qualcosa di più, soprattutto in termini di energia. Nel secondo tempo Leao è entrato meglio, ma né lui né Pulisic hanno brillato. Nel secondo tempo arriva l’occasione che ha fatto infuriare definitivamente Leao, ovvero quando aveva trovato spazio per correre in verticale e Pulisic non lo ha superato: Leao si è arrabbiato moltissimo e gli ha detto di andare all’inferno. Il fatto che non abbia giocato molti palloni ha fatto sì che questo nervosismo aumentasse durante la gara, fino a quando, al minuto 67, Allegri ha deciso di sostituirlo. Da lì il suo nervosismo è uscito totalmente fuori: Leao ha iniziato lanciando la giacca, ha preso a calci il frigo e persino la bottiglia d’acqua. Un Leao molto nervoso, era arrabbiato con tutti: Pulisic, Allegri, probabilmente anche con se stesso. L’attaccante portoghese voleva fare e dare di più, considerando il momento propizio per la classifica, ma non è riuscito ad essere incisivo come voleva.