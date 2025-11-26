Mike Maignan continua a dimostrare il proprio talento e l’importanza che ha tra i pali. Negli 8 incontri cruciali della stagione il portiere ha incassato solo 2 gol. Il Milan è lì davanti in classifica anche grazie alle sue parare e non si può ignorare l’importanza che ha il francese. Anche se ad oggi non è previsto un rinnovo, la società ci deve riprovare.

Milan, riprovarci con Maignan è essenziale

Tentare un rinnovo con Maignan è importante, anche perché il Milan dovrebbe trovare un sostituto valido, situazione che risulta difficile, al momento sul mercato non c’è nessuno del suo livello. L’estremo difensore francese è tornato a sul livello, quello mostrato nella stagione 2021/2022, l’anno dello scudetto ai rossoneri. Quest’anno non è solo questione di rigori parati, a Paulo Dybala e Hakan Calhanolgu, due specialisti, il capitano del Diavolo vive un momento fisico e mentale straordinario nel quale è tornato a guidare il gruppo con una leadership importante.

In lista per il portiere ci sono squadre da tutta Europa, soprattutto dalla Premier League, mentre in Serie A andrebbero a sfidarsi Juve e Inter. Il Milan deve provarci. Maignan è il giocatore più discusso delle ultime 48 ore perché è a scadenza di contratto e i tifosi rossoneri chiedono a gran voce il rinnovo. Ma non basta la volontà dei tifosi e dei compagni di squadra, nella realtà i discorsi tra l’entourage dell’ex Lille e Giorgio Furlani sono fermi da mesi, esattamente da quando è stata disattesa la promessa di rinnovo a 5 milioni fatta nel gennaio scorso.