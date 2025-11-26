La situazione di Yann Sommer non è delle migliori, l’estremo difensore nerazzurro è ai titoli di coda, e l’Inter cerca un sostituto valido. A Milano, sponda rossonera, la società non è riuscita a trovare un accordo con il portiere che, a fine stagione, saluterà tutti a giugno. Le voci di un interessamento dell’Inter per Mike Maignan si fa sempre più intensa.

Inter, le voci su Maignan si intensificano

Non solo la prestazione monstre nel derby della Madonnina, con tanto di rigore parato allo specialista dei calci di rigori, Hakan Calhanoglu, il Milan e Allegri non hanno più tempo da perdere, dovrebbero blindare il portiere. Ma a Via Aldo Rossi non si muove nulla, il contratto di Maignan non è stato ancora rinnovato. Non solo Inter, in agguato non ci sono solo club della Premier, anche la Juventus è prontissima al clamoroso scippo.

Il Milan potrebbe provare a tentare l’ex Lille con la proposta da 5 milioni, che andrebbe a migliorare l’attuale stipendio da 3,2 milioni. Ma anche l’Inter potrebbe accontentare il portiere con uno stipendio adatto. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’Inter starebbe pensando al francese per la prossima stagione. Un’idea maturata ancora di più dopo il derby. Oltre a Maignan, nel mirino di Marotta c’è anche Emiliano ‘Dibu’ Martinez su tutti.