La situazione di Yann Sommer non è delle migliori, l’estremo difensore nerazzurro è ai titoli di coda, e l’Inter cerca un sostituto valido. A Milano, sponda rossonera, la società non è riuscita a trovare un accordo con il portiere che, a fine stagione, saluterà tutti a giugno. Le voci di un interessamento dell’Inter per Mike Maignan si fa sempre più intensa.
Inter, le voci su Maignan si intensificano
Non solo la prestazione monstre nel derby della Madonnina, con tanto di rigore parato allo specialista dei calci di rigori, Hakan Calhanoglu, il Milan e Allegri non hanno più tempo da perdere, dovrebbero blindare il portiere. Ma a Via Aldo Rossi non si muove nulla, il contratto di Maignan non è stato ancora rinnovato. Non solo Inter, in agguato non ci sono solo club della Premier, anche la Juventus è prontissima al clamoroso scippo.