Milan, tutto pronto per il derby della Madonnina: i dubbi di Allegri

Massimiliano Allegri dopo due mesi di tour de force con gli infortuni, ha dovuto inventarsi continue nuove formazioni da schierare in campo. Domenica è il giorno del derby della Madonnina e il tecnico toscano torna ad avere a disposizione l’undici “ideale” per il suo Milan.

Milan, per Allegri a disposizione l’undici “ideale”

Il derby contro l’Inter in programma domenica alle 20.45 a San Siro è uno dei match più importanti del momento. L’allenatore del Diavolo sembra avere un solo dubbio per domenica e riguarda l’esterno sinistro. L’allenatore ha un ballottaggio in testa: Bartesaghi vs. Estupinan, ma il primo sembra essere in vantaggio sul secondo. In difesa si rivede Tomori, a centrocampo rientra finalmente Rabiot, mentre in avanti, dopo 100 giorni di separazione, torna la coppia titolare composta da Pulisic e Leao. Al momento sono tutti a disposizione per Allegri tranne Gimenez.

Tra i pali ci sarà Magic Mike, il francese sta bene e sta vivendo una stagione al massimo della forma. Contro l’Inter sarà uno dei protagonisti. In difesa oltre a Tomori ci saranno Gabbia e Pavlovic, mentre sulle fasce spazio a Saelemaekers e Fofana.