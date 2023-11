Milan-Udinese, le ultimissime sulle formazioni

Sorpresa in attacco per Pioli, che lancia dal 1′ l’argentino Romero accanto a Giroud e Leao. Nessun cambio a centrocampo con Musah, Krunic e Reijneders. In difesa torna Thiaw con Tomori, Calabria e Theo Hernandez. Cioffi con la difesa a tre composta da Kabasele, Bjiol e Perez. In avanti Lucca, supportato da Pereyra.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Romero, Giroud, Rafael Leao. All. Pioli.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.