Non solo un attaccante, il Milan è da tempo sulle tracce di un nuovo difensore centrale. La dirigenza rossonera ha necessità di rinforzare il reparto arretrato a Max Allegri. Nelle ultime settimane si parla soprattutto dell’attaccante che potrebbe arrivare a Milanello, ma negli ultimi giorni della finestra estiva Tare proverà anche a portare un nuovo innesto in difesa. Si parla da tempo di Comuzzo.

Milan, Comuzzo in pole per il reparto arretrato

In teoria Conrad Harder avrebbe dovuto chiudere il calciomercato in entrata del Milan, ma invece così non sarà, l’affare è sfumato all’ultimo minuto. Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza rossonera sarebbe al lavoro per mettere a disposizione di Max Allegri anche un nuovo difensore centrale, movimento di mercato fondamentale se si vorrà continuare a giocare con la difesa a 3.

Il Milan starebbe valutando diversi profili, ma la sensazione è che alla fine quello che più metterebbe d’accordo tutti dalle parti di via Aldo Rossi arriva proprio dalla Serie A. A tal proposito, potrebbe tornare in pole il nome di Pietro Comuzzo per la difesa del Diavolo in questi ultimi giorni di mercato. La Fiorentina, che in un primo momento l’aveva dichiarato incedibile, non ritiene più essenziale il calciatore, e qualora si dovesse presentare un’offerta importante si è pronti alla cessione. Su questa linea della Viola, si inserisce il Diavolo che sarebbe già pronto a cogliere l’occasione al volo per accontentare le richieste di Allegri.