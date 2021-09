Milan con vari assenti ospita un Venezia a caccia di punti

Tanti assenti per i rossoneri, ma Pioli può fare affidamento sul sempre presente Tonali, che gioca il doppio dei palloni rispetto all’anno scorso (66.3 contro i 37.8 della scorsa stagione), per la prima volta in coppia con Bennacer, soluzione provata nell’ultimo allenamento. In attacco non recuperano Giroud e Ibra, si punta ancora su Leao, largo a sinistra, e Rebic come riferimento centrale, dietro di lui confermato Brahim Diaz, a destra Florenzi. Difesa reinventata con 3 centrali, sacrificato Kalulu sulla destra, Gabbia e Romagnoli in mezzo, Theo Hernandez a completare il reparto. Il Venezia cambia rispetto alla gara con lo Spezia, senza però stravolgere l’identità della squadra, in difesa un ex rossonero, Mattia Caldara , cambio in attacco: Aramu dal primo minuto al posto di Okereke, indisponibile ancora il portiere Lezzerini, tra i pali ci sarà Maenpaa.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Romagnoli, Gabbia, Hernandez; Tonali, Bennacer; Florenzi, Diaz, Leao; Rebic; all. Pioli

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen; all. Zanetti