Milan di misura sul Verona (1-0) | Ai rossoneri basta il gol di Leao | VIDEO

Leao si riprende il Milan, stop alle polemiche dopo il gol sbagliato in Europa

Dopo il pareggio contro il Newcastle e la sconfitta nel derby, il Milan di Pioli vuole rialzare la testa. Match subito in discesa per i rossoneri, che all’8′ passano in vantaggio grazie ad una fiammata di Rafael Leao, che apre le marcature e regala un po’ di serenità all’allenatore rossonero. Terzo gol in campionato per il calciatore portoghese dopo le reti a Roma e Inter. Il Verona non demorde però e va vicino al pareggio prima al 18′ e poi al 23′ grazie a Ngonge e Folorunsho anche se Sportiello è bravo in entrambe le occasioni.

Il primo tempo termina con i rossoneri in vantaggio e la ripresa con ancora la squadra di Baroni che ci prova grazie alle giocate di Bonazzoli che crea pericolo alla difesa rossonera. Al 65′ tanti i cambi per Pioli: dentro Jovic e Loftus-Cheek e fuori Giroud e Krunic. I rossoneri sfiorano il raddoppio con Pulisic al 72′ anche se è bravo Montipò a respingere. Pioli cambia ancora per questi ultimi minuti: dentro Okafor e fuori Leao, match winner della gara. Musah vicino al gol, vicino alla prima perla in rossonero. Milan di misura, tre punti importanti.

IL TABELLINO

MILAN-VERONA 1-0

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic (dal 65′ Jovic) , Reijnders, Florenzi (dal 75′ Bartesaghi); Pulisic (dal 80′ Pobega), Giroud (dal 65′ Jovic) , Leao (dal 80′ Okafor). Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Pellegrino; Adli, Pobega, Loftus-Cheek; Chukwueze, Jovic, Romero, Okafor.

VERONA (3-4-2-1): Montipo, Faraoni (dal 46′ Bonazzoli), Hien, Lazovic (dal 69′ Cabal), Hongla, Magnani, Terraciano (dal 89′ Djuric), Ngonge (dal 80′ Suslov), Dawidowicz, Duda (dal 69′ Saponara), Folorunsho. Allenatore: Marco Baroni. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Djuric, Cruz, Saponara, Serdar, Suslov, Cabal, Lima, Coppola, Mboula, Bonazzoli.

Marcatori: Leao (M).

Arbitro: Fabio Maresca

Ammoniti: Thiaw (M), Faraoni (V), Bonazzoli (V), Musah (M), Pioli (M), Pulisic (M), Florenzi (M).

Espulsi: nessuno.

Note: gara posticipata alle 15:25 per maltempo.