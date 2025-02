Possibile turnover per Conceição. Occasione per Chukwueze e Sottil ai lati di Reijnders sulla trequarti. In attacco c’è Gimenez. In mezzo al campo Musah e Fofana. In difesa Thiaw e Pavlovic, con Walker e Theo Hernández sulle corsie laterali. Dubbio Mosquera nel Verona: a beneficiarne potrebbe essere Kastanos.

Milan – Verona, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernández; Musah, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Sottil; Gimenez. All. Conceição.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti.