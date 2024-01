Milan, verso la Coppa Italia: dubbio in difesa per Pioli

Il Milan sfiderà l'Atalanta per un posto in semifinale di Coppa Italia

Dopo aver trovato la vittoria in campionato contro l’Empoli, il Milan si proietta verso la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini, reduce dall’1-1 contro la Roma prossimo avversario della squadra di Pioli in Serie A. Proprio per questo, si studia nei minimi dettagli ogni particolare vista anche la delicata situazione legata agli infortuni.

Possibile convocazione per Terracciano, Simic e Gabbia in ballottaggio

Sembra ormai consuetudine per i rossoneri avere delle assenze in difesa, in vista anche impegni in campionato si deve valutare con cura ogni possibile soluzione. Se come sembra, Theo Hernandez ha il posto garantito, Kjaer che potrebbe avere un turno di riposo, in difesa c’è il ballottaggio fra Simic che nelle ultime uscite ha fatto bene e il rientrante Gabbia. Mentre come riporta la “Gazzetta dello Sport”, il neo acquisto Filippo Terracciano, potrebbe essere già a disposizione per la sfida di domani sera.