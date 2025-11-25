Il Milan continua a sorprendere tutti, la formazione guidata da Max Allegri al momento è in lotta per lo scudetto. Dopo il primo quarto di stagione concluso i rossoneri sono in una situazione perfetta per sognare lo scudetto. La formazione di Milanello è al secondo posto in classifica a soli due punti di distanza dalla Roma che oggi guarda tutti dall’alto in basso. Ma per arrivare a fine campionato è necessario apportare qualche rinforzo.

Milan, Tare a lavoro: servono rinforzi per arrivare a fine campionato

Il Milan, dopo il passo falso contro la Cremonese, nella prima di Serie A, ha portato a casa 11 risultati utili consecutivi e non ha praticamente mai sbagliato uno scontro diretto. Eppure, per cercare di centrare l’obiettivo finale e magari sognare un po’ più in grande, è necessaria una cosa: rinforzare la rosa. Questo è il compito di Igli Tare. Al Milan manca qualcosa: un centrale di difesa, un esterno di centrocampo e un centravanti, precisamente.

Tra le idee di Tare, per l’attacco, ci sarebbe Davide Frattesi. Il giocatore oltre a tecnica e fisicità, ha anche fiuto per il gol. Non solo Frattesi, la dirigenza ha sondato diversi profili tra i quali quello di Alexander Sørloth, gigantesco norvegese dell’Atletico Madrid. Nel mirino rossonero c’è anche Niclas Füllkrug, centravanti tedesco che vuole assolutamente lasciare il West Ham. Calciatore esperto, classe 1993, che potrebbe dare subito il suo contributo con la maglia del Milan.