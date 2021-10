Milano-Torino 2021, Vincenzo Nibali prepara l'assalto a Roglic al santuario di Superga. Tanti campioni al via per la classica italiana.

La Milano-Torino 2021 andrà in scena mercoledi 6 ottobre, con un percorso di 190 chilometri. La 102° edizione della classica italiana partirà da Magenta, naturalmente in provincia di Milano, e attraverserà Novara e Vercelli prima di arrivare nel capoluogo piemontese.

Il percorso è ormai quello collaudato nelle ultime edizioni. Una prima parte facile e pianeggiante dove si registra soltanto la salitella di Zimone, come unica difficoltà altimetrica posta al chilometro 83. Gli ultimi 30 chilometri saranno corsi intorno a Torino, con una prima ascesa al santuario di Superga quando mancheranno 20 chilometri all’arrivo. Arrivo che come sempre sarà al culmine della salita che porta a Superga, sulla collina famosa per lo schianto del Grande Torino.

Certa è la presenza di Vincenzo Nibali, fresco vincitore al Giro di Sicilia. Lo squalo dovrà vedersela con campioni del calibro di Roglic, Pinot, Valverde, Gaudu e Soler.