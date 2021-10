Giro di Sicilia 2021 è Vincenzo Nibali, profeta in patria, il trionfatore della seconda edizione. Lo squalo dello stretto attacca sull’Etna e stacca uno ad uno tutti i suoi rivali e dopo ventisei mesi torna alla vittoria. Una vittoria che vale anche la Classifica generale proprio sulle strade in cui correva quando era bambino.

Alle sue spalle arriva un gruppetto di 13 corridori, staccati di quasi un minuto e regolati allo sprint da Simone Ravanelli. La tappa aveva visto la fuga di Cristian Scaroni della Gazprom-RusVelo grazie alla quale si è portato a casa la classifica finale degli scalatori.

Al traguardo un Vincenzo Nibali in lacrime lancia la sfida per il finale di stagione e soprattutto per il suo Lombardia, già vinto due volte.

Giro di Sicilia 2021: Nibali torna Squalo e vince la classifica generale

QUARTA TAPPA

NIBALI Vincenzo RAVANELLI Simone COVI Alessandro BARDET Romain RESTREPO Jhonatan VALVERDE Alejandro VELASCO Simone FORTUNATO Lorenzo ARENSMAN Thymen DE LA CRUZ David

CLASSIFICA GENERALE

NIBALI Vincenzo VALVERDE Alejandro COVI Alessandro RESTREPO Jhonatan BARDET Romain

classifica GPM: SCARONI Cristian

classifica punti: MOLANO Juan Sebastián

classifica giovani: COVI Alessandro