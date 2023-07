Milinkovic-Savic all’Al-Hilal è fatta: tutti i dettagli dell’operazione

Tutto fatto per la cessione del Sergente

Non sarà Torino la nuova meta di Sergej Milinkovic-Savic. Dopo una lunga attesa si è conclusa la telenovela legata al serbo. Il centrocampista volerà nelle prossime ore in Arabia Saudita per svolgere le visite mediche con il suo prossimo club.

Tutti i dettagli dell’affare tra Lazio e Al-Hilal

Milinkovic ha già messo la firma sul nuovo contratto che lo legherà all’Al-Hilal. Il serbo percepirà 20 milioni di euro a stagione per un complessivo di 60 milioni in tre anni. Alla Lazio andranno circa 42 milioni da poter reinvestire sul mercato. Si tratta di un’affare da oltre 100 milioni di euro se calcoliamo anche le commissioni agli agenti, oltre che prezzo del cartellino e contratto del giocatore.