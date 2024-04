Modena: Bianco al capolinea, Moreno Longo in pole per la successione

La sconfitta di ieri sera contro il Catanzaro è costata caro a Bianco, che a breve sarà esonerato da tecnico del Modena. I canarini non vincono una partita da fine gennaio, poi solo otto punti, con il club che da una posizione playoff sta scivolando in zona playoff, e proprio per questo la dirigenza gialloblu ha deciso di dare una scossa.

Per la successione di Bianco, in pole c’è Moreno Longo, ex Como, in giornata si attende il comunicato ufficiale del Modena.