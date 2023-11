Moldavia-Albania, le ultimissime sulle formazioni

Albania pronta a chiudere il discorso qualificazione. Sylvinho sceglie il 4-3-3. In difesa, davanti a Berisha, spazio per Ismajili e l’atalantino Djimsiti, sostenuti da Hysaj e Mitaj sulle fasce. Due su tre i Serie A in mezzo al campo, Ramadani, del Lecce, e Bajrami, dal Sassuolo, accanto ad Asani. In avanti Asslani, Seferi e Cikalleshi.

Le probabili formazioni:

MOLDAVIA (5-4-1): Railean; Revenco, Craciun, Baboglo, Marandici, Reabciuk; Postolachi, Motpan, Rata, Cojocaru; Nicolaescu. CT. Cleșcenco

ALBANIA (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asani, Ramadani, Bajrami; Asllani, Cikalleshi, Seferi. CT. Sylvinho