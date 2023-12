Finale del Mondiale per Club 2023 tra Manchester City, vincitore dell’ultima UEFA Champions League, e Fluminense, campione della Libertadores, al King Abdullah Sports City di Gedda, venerdì alle 19. Formazione inglese che arriva alla gara dopo aver sconfitto per 3-0 l’Urawa Reds in semifinale. Brasiliani, invece, che hanno superato l’Al Alhy per 2-0. Il match sarà visibile, in esclusiva, sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Aké; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Matheus Nunes, Grealish; Foden. All. Guardiola.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli; Arias, Ganso, Keno; Cano. All. Fernando Diniz.