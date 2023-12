Urawa Reds-Manchester City, le ultimissime sulle formazioni

Seconda semifinale del Mondiale per Club 2023: Manchester City in campo alle 19 contro l’Urawa Reds. Guardiola sceglie il 4-3-3. Difesa affidata a Rúben Dias e Aké, davanti ad Ederson, con Walker e Gvardiol sulle corsie laterali. Mediana affidata a Rodri, Lewis e Bernardo Silva. In avanti, ai lati di Haaland, spazio per Foden e Grealish.

Le probabili formazioni:

URAWA REDS (4-5-1): Nishikawa, Ogiwara, Scholz, Hoibraten, Akimoto; Okubo, Ito, Iwao, Panya, Koizumi; Kantè. All. Skorza.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Ake, Gvardiol; Rodri, Lewis, Bernardo Silva; Foden, Grealish, Haaland. All. Guardiola.