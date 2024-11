Mondiale per Club, nuovo regolamento in vista | E’ tutto pronto

Tra fine giugno e inizio luglio 2025 ,dopo un stagione piena di impegni, 32 squadre si scontreranno nel nuovo Mondiale per club. A rappresentare l’Italia ci saranno Inter e Juventus.

La FIFA ha annunciato il nuovo regolamento

Come annunciato dalla ‘fifa’ ogni società partecipante dovrà presentare una lista finale composta da un minimo di 26 giocatori e un massimo di 35( minimo 3 portieri). Precedentemente, ogni club avrà la possibilità di stilare una lista provvisoria composta da minimo 26 giocatori e massimo 50(minimo 4 portieri). Tra il 27 giugno e il 3 luglio la Fifa darà la possibilità di effettuare un massimo di 6 cambi alla lista finale, in modo da permettere alle società di sostituire i giocatori il quale contratto scade il 30 giugno 2025 con un massimo di due nuovi acquisti(i quali non saranno conteggiati nel numero massimo di 35 giocatori permesso).