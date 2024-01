Monza-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Ventesima giornata, prima di ritorno, di Serie A: all’U-Power Stadium, ospite del Monza, arrivano i campioni d’inverno dell’Inter. Nerazzurri – vincitori, con polemiche, nell’ultima gara casalinga disputata contro il Verona – a caccia di punti per mantenere la distanza dalla Juventus, seconda a sole due lunghezze. Brianzoli, undicesimi, hanno ritrovato i tre punti nella scorsa sfida di campionato sul campo del Frosinone, dopo una serie di tre partite con un solo pareggio racimolato e due sconfitte. La gara d’andata, risalente ad agosto, è terminata 2-0 per la formazione di Simone Inzaghi, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Il match, in programma sabato alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) e Sky Sport Calcio (202); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: