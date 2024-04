Monza-Napoli, le formazioni di Palladino e Calzona

Il Napoli fa visita al Monza di Palladino, un match ostico per i campioni d’Italia in carica, in un finale di stagione da affrontare nel migliore dei modi per chiudere al meglio un’annata non certo esaltante.

Monza Napoli le formazioni

La probabile formazione di Palladino

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Mari, Izzo, A. Carboni; Bondo, Gagliardini, Colpani, V. Carboni, Mota Carvalho; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Kyriakopoulos, Zerbin, Pedro Pereira, Bondo, Berretta, Ciurria, Maldini, Colombo.

Indisponibili: Bettella, Caprari, D’Ambrosio, Machin, Vignato. Squalificati: Gomez, Pessina. Diffidati: Gagliardini, Djuric, Caldirola. Allenatore: Palladino.

La probabile formazione di Calzona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Mario Rui, Cajuste, Dendoncker, Traore, Ngonge, Raspadori, Simeone.

Indisponibili: Lindstrom. Squalificati: -. Diffidati: Lobotka, Mazzocchi, Ngonge, Osimhen, Rrahmani. Allenatore: Calzona.