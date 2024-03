Monza-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Il sabato di Serie A proseguirà il programma della giornata con il match fra Monza e Roma.

I giallorossi dopo l’arrivo di De Rossi, hanno ottenuto 5 vittorie nelle ultime 6 partite, ed ora si trova a -4 dal quarto posto. Non ci dovrebbero essere grosse novità di formazione per i capitolini, l’unico ballottaggio riguarda Angelino e Spinazzola. Huijsen dovrebbe affiancare Mancini in difesa, mentre potrebbe essere riconfermato Kristensena a destra.

I brianzoli sono imbattuti da cinque partite, e sono reduci da due vittorie consecutive contro Milan e Salernitana. Anche per Palladino ci sono pochi dubbi: in attacco Djuric con Colpani e Carboni. Confermata la difesa a tre.

Lo scorso anno all’U-Power Stadium finì 1-1, con polemiche nel post partita. La partita con fischio d’inizio alle 18.00 sarà visibile su DAZN.

Monza-Roma, le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pablo Marì, Caldirola, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Mota; Colpani, V. Carboni; Djuric. All: Palladini

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All: De Rossi