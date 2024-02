Roma, Modesto in pole come nuovo DS per la prossima stagione

Tiago Pinto ha lasciato il suo incarico alla Roma da quasi un mese, ma il successore non è ancora stato annunciato. Al momento la dirigenza dei giallorossi non ha fretta, vuole scegliere la persona giusta. A breve però si dovrà iniziare a pianificare la prossima stagione, quindi non si può aspettare troppo. C’è da decidere se confermare o meno De Rossi, e pensare in concreto al mercato estivo.

François Modesto favorito come prossimo DS della Roma

Secondo Il Messaggero Lina Souloukou, CEO della Roma, ha già preso contatti con François Modesto, attuale consulente tecnico dell’area sportiva del Monza. Modesto ha ricoperto il ruolo anche al Nottingham Forest e all’Olympiakos, dove ha già collaborato con l’attuale CEO dei giallorossi. Il suo incarico partirebbe dalla prossima stagione.