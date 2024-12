Monza-Udinese, le scelte di Nesta e Runjaic: le formazioni

Rientra Maldini sulla trequarti. Titolare l’ex Milan si posizionerà alle spalle di Djuric, accanto a Mota. Centrocampo con Bondo e Bianco, supportati da Pedro Pereira e Kyriakopoulos. In difesa Izzo, Pablo Marì e Carboni. Tra i pali c’è Turati.

Udinese senza Okoye, gioca Sava. Runjaic si affida a Kristensen, Bijol e Giannetti in difesa. In mezzo al campo Karlstrom, coadiuvato da Lovric e Ekkelenkamp. Sugli esterni Ehizibue e Zemura. In avanti la coppia composta da Lucca e Thauvin.

Monza-Udinese, le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. All. Nesta.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Lautaro Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Lucca, Thauvin All. Runjaic.